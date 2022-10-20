Дэниелу Крейгу вручили рыцарский орден за вклад в кино
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Актёр Дэниел Крейг удостоился рыцарского ордена Святых Михаила и Георгия за свой вклад в кино. Забавно, но точно такой же орден есть и у Джеймса Бонда — персонажа, которого создал Ян Флеминг в серии книг про агента 007.
Орден актёру вручила принцесса Анна, дочь покойной королевы Елизаветы II, а сама церемония прошла в Виндзорском замке. Также награды удостоился режиссёр, продюсер и сценарист Пол Гринграсс, который снял несколько голливудских блокбастеров, в том числе три фильма франшизы «Борн».
Крейг снялся в последних пяти фильмах о Бонде, впервые появившись в роли агента 007 в фильме «Казино Рояль» и попрощавшись с ролью Бонда в картине «Не время умирать». Сейчас активно ищут нового актёра на роль Бонда, он точно не будет молодым.
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