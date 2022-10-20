Entity с двумя россиянами выбила RNG с The International 11. Матч длился 107 минут
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Европейская команда Entity Gaming, за которую выступают два игрока из России, не без труда победила в матче первого раунда нижней сетки плей-офф The International 2022. Игра с Royal Never Give Up из Китая стала самой продолжительной в истории решающей стадии TI — 1 час 47 минут 2 секунды.
После часа игры Entity захватила преимущество, однако не могла реализовать его из-за грамотной обороны от RNG. В концовке матча разница по золоту составила рекордные 130 тысяч, зрители увидели покупку сразу нескольких Divine Rapier.
Следующий матч Entity проведёт послезавтра со слабейшим коллективом в паре Team Aster — Liquid. В свою очередь, Royal Never Give Up вылетает с турнира, занимая 13–16 место на чемпионате мира The International 2022.
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