Встреча Супермена и Чёрного Адама не ограничится одним боем
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В материале могут быть потенциальные спойлеры к «Чёрному Адаму».
Уже ни для кого не секрет, что в сцене после титров «Чёрного Адама» с Дуэйном Джонсоном появился Супермен в роли Генри Кавилла. Очевидно, создатели готовят противостояние двух персонажей, и оно не будет выполнено в виде одноразового боя.
Об этом в интервью CinemaBlend рассказал продюсер ленты Хайрам Гарсия. По его словам, создатели хотят показать, как персонажи существуют в одном мире и сталкиваются с различными проблемами из-за этого.
Это никогда не было для нас одноразовым боем. Дело не только в этом. Мы действительно хотим показать, что эти два персонажа существуют в одной вселенной и им так или иначе придётся сталкиваться друг с другом.
Супермен в исполнении Генри Кавилла
Критики в целом приняли ленту прохладно, отмечая плохой сюжет и скудных персонажей. Однако все сошлись во мнении, что весь фильм на себе вытащил Дуэйн Джонсон. Премьера фильма состоится 21 октября.
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