Встреча Супермена и Чёрного Адама не ограничится одним боем

В материале могут быть потенциальные спойлеры к «Чёрному Адаму».

Уже ни для кого не секрет, что в сцене после титров «Чёрного Адама» с Дуэйном Джонсоном появился Супермен в роли Генри Кавилла. Очевидно, создатели готовят противостояние двух персонажей, и оно не будет выполнено в виде одноразового боя.

Об этом в интервью CinemaBlend рассказал продюсер ленты Хайрам Гарсия. По его словам, создатели хотят показать, как персонажи существуют в одном мире и сталкиваются с различными проблемами из-за этого.

Это никогда не было для нас одноразовым боем. Дело не только в этом. Мы действительно хотим показать, что эти два персонажа существуют в одной вселенной и им так или иначе придётся сталкиваться друг с другом.

Супермен в исполнении Генри Кавилла

Критики в целом приняли ленту прохладно, отмечая плохой сюжет и скудных персонажей. Однако все сошлись во мнении, что весь фильм на себе вытащил Дуэйн Джонсон. Премьера фильма состоится 21 октября.