Мидер RNG Лу Somnus Яо объявил о завершении карьеры после поражения на The International
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Китайский киберспортсмен Лу Somnus Яо (также известен как Maybe) из команды Royal Never Give Up в своих соцсетях сообщил, что больше не будет выступать на профессиональной сцене Dota 2.
Звёздный 26-летний мидер опубликовал это сообщение сразу после вылета с чемпионата мира The International 2022. RNG в фантастическом 107-минутном матче уступила европейской Entity Gaming и заняла лишь 13–16-е место.
Моя карьера обречена на обиды и сожаление. Спасибо всем за заботу и поддержку. Молодость завершается, теперь Somnus уходит.
При этом четыре из пяти игроков Royal Never Give Up, в том числе Somnus, не были допущены на сцену и выступали удалённо из изолированных номеров в гостинице — ранее они заразились COVID-19.
Фанаты и специалисты Dota 2 надеются, что легендарный киберспортсмен опубликовал этот пост на эмоциях после обидного поражения и ещё изменит своё решение.
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