В Epic Games Store раздают Fallout 3
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В Epic Games Store стартовала новая раздача сразу двух игр:
- Fallout 3: Game of the Year Edition — максимальное издание культовой ролевой игры от Bethesda, создателей «Скайрима». В него входят все пять дополнений для оригинальной игры: Operation: Anchorage, The Pitt, Broken Steel, Point Lookout и Mothership Zeta.
- Evoland Legendary Edition — коллекция знаменитых ролевых экшенов Evoland и Evoland 2, обласканных критиками и обычными игроками. Серия запомнилась эпичным сюжетом, интересными персонажами, а также увлекательной боевой системой.
Обе игры игры можно забрать до 27 октября, 18:00 по московскому времени.
На следующей неделе геймеров ждут ужастик Saturnalia и стратегический экшен Warhammer 40,000: Mechanicus.
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