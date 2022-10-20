Больше никакой халявы в Турции? Valve решила чаще обновлять региональные цены в Steam

Valve сообщила, что в будущем региональные цены в Steam будут обновляться чаще, чем обычно. Компания планирует регулировать цены, опираясь на экономическую ситуацию того или иного региона. Она хочет рассчитывать стоимость той или иной игры исходя из цены тайтла в долларах, учитывая индекс потребительских цен и другие важные факторы.
С какой именно частотой Valve решила обновлять стоимость игр, пока неизвестно. Компания не ограничивает разработчиков и издателей в назначении цен на тайтлы.
Вероятно, Valve решила усерднее контролировать цены в регионах из-за миграции многих пользователей на турецкие и аргентинские аккаунты, где игры можно купить в разы дешевле, чем в США и Европе.
Недавно Valve изменила дизайн мобильного приложения Steam, а также ввела ряд новых функций. Например, теперь с приложения можно качать игры на ПК, а также входить в аккаунт по QR-коду без введения пароля, настраивать уведомления и многое другое.
- 20 октября 2022
-
17:21
-
17:21
-
16:49
-
16:38
-
16:29
-
16:22
-
16:00
-
15:42
-
15:37
-
15:24
-
14:42
-
14:31
-
14:22
-
13:55
-
13:39
-
13:37
-
13:22
-
13:17
-
12:42
-
12:29
-
12:27
-
11:52
-
11:46
-
11:12
-
10:23
-
10:15
-
09:58
-
09:30
-
07:21
-
07:12
-
04:50
-
00:38
-
00:26
-
00:18
-
00:10