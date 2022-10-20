Больше никакой халявы в Турции? Valve решила чаще обновлять региональные цены в Steam

Valve сообщила, что в будущем региональные цены в Steam будут обновляться чаще, чем обычно. Компания планирует регулировать цены, опираясь на экономическую ситуацию того или иного региона. Она хочет рассчитывать стоимость той или иной игры исходя из цены тайтла в долларах, учитывая индекс потребительских цен и другие важные факторы.

С какой именно частотой Valve решила обновлять стоимость игр, пока неизвестно. Компания не ограничивает разработчиков и издателей в назначении цен на тайтлы.

Вероятно, Valve решила усерднее контролировать цены в регионах из-за миграции многих пользователей на турецкие и аргентинские аккаунты, где игры можно купить в разы дешевле, чем в США и Европе.

Недавно Valve изменила дизайн мобильного приложения Steam, а также ввела ряд новых функций. Например, теперь с приложения можно качать игры на ПК, а также входить в аккаунт по QR-коду без введения пароля, настраивать уведомления и многое другое.