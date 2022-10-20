Вышел первый трейлер экранизации романа «На западном фронте без перемен» от Netflix

Netflix поделился свежим трейлером новой экранизации культового романа Эриха Марии Ремарка «На западном фронте без перемен». Картину поставил немецкий режиссёр Эдвард Бергер, наиболее известный по работе над сериалом «Ваша честь».

Как и в книге, речь пойдет о немецком солдате Пауле Боймере и его сослуживцах, которые добровольно вступают в ряды армии, чтобы воевать на Первой мировой войне. Фильм будет нести антивоенный посыл и расскажет об ужасах, которые царят на фронте.

В экранизации снялись малоизвестные немецкие актёры Себастьян Хюльк и Альбрехт Шух, а также Даниэль Брюль, которого зритель мог видеть в сериале «Сокол и Зимний солдат», а также в фильме «Бесславные ублюдки» Квентина Тарантино.

«На западном фронте без перемен» выйдет на Netflix 28 октября. Премьера картины состоялась 12 сентября 2022 года на кинофестивале в Торонто, в Германии её прокат стартовал 29 сентября.