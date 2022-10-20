На Microsoft давят, чтобы не выпускать игры под Xbox Series S

VFX-художник из студии Bossa (авторы серии Surgeon Simulator) Ян Маклур заявил, что «многие» разработчики уже просят у Microsoft предоставить им возможность прекратить выпускать игры для Xbox Series S и сфокусироваться на оптимизации под Xbox Series X. Причина: на оптимизацию современных игр для «слабенькой» платформы уходит слишком много времени, сил и денег.

Xbox Series S оказалась буквально камнем на шее разработчиков. Мы не хотим повторять этот крайне сложный процесс оптимизации под неё, который мы уже проводили.

Ян не первый, кто публично раскритиковал Xbox Series S. Ранее о проблемах в работе с консолью рассказал технический художник Rocksteady Ли Девональд. Примечательно то, что и Ян, и Ли удалили свои посты с критикой платформы Microsoft.