AMD представит видеокарты RX 7000 через две недели

3 ноября AMD проведёт большую презентацию, где представит свои видеокарты нового поколения. Ивент под названием Together we advance_gaming стартует в 23:00 по московскому времени на YouTube. Компания также предлагает установить напоминание — для этого нужно заполнить форму на её сайте.
AMD своими видеокартами планирует составить достойную конкуренцию серии RTX 4000 от NVIDIA, которая вышла в этом месяце. Ожидается, что новые видеоускорители от AMD предложат пользователям улучшенную технологию апскейла в играх и другие современные «навороты».
По слухам, компания представит минимум две видеокарты линейки Radeon RX 7000. Не исключены и «сюрпризы».
В сентябре AMD снизила стоимость видеокарт линейки Radeon RX 6000 в среднем на $ 50–150. При этом NVIDIA всё ещё не планирует уценять свои графические ускорители.
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