Call of Duty: Modern Warfare вышла в раннем доступе

Activision сообщила, что ранний доступ к сюжетной кампании Call of Duty: Modern Warfare 2 уже открыт для всех, кто предзаказал шутер. Авторы также напомнили, что игру можно предзаказать и сейчас. В России боевик недоступен, потому что издатель ушёл с нашего рынка, при этом проект полностью локализован.
Ранний доступ к кампании уже доступен! Оформите предзаказ, чтобы сыграть прямо сейчас.
В сюжете уже есть возможность заработать 18 наград, которые можно будет использовать в мультиплеере и в Warzone 2. Проходя миссии, пользователи смогут разблокировать четыре оперативника, один чертёж винтовки, несколько жетонов, которые временно увеличивают опыт, а также визитки и эмблемы.
Полноценный релиз Call of Duty: Modern Warfare 2 состоится 27 октября. В этот день все, кто купит игру, получат мультиплеер, кооперативный режим сюжет. Доступ к королевской битве Warzone 2 откроется 16 ноября — в день старта первого сезона.
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