Создатели ремейка Resident Evil 4 показали массу геймплея и раскрыли новые детали

Capcom провела 27-минутную презентацию Resident Evil, звездой которой стал ремейк четвёртой части. Наконец-то разработчики представили большой геймплейный отрывок — фанатам показали и знакомые сцены, которые стали куда мрачнее и жёстче, и внешность практических всех персонажей.

Геймплейный трейлер

Вдобавок показали изменения и нововведения в игровом процессе. К примеру, теперь Леон умеет присаживаться и передвигаться на корточках. Этот приём он явно подсмотрел у Себастьяна Кастелланоса из The Evil Within. От него же он взял возможность скрытно убивать врагов со спины при помощи ножа. Правда, теперь холодное оружие постепенно ломается, но в целом оно стало куда эффективнее.

Журналисты в своих превью отмечают, что ремейк стал куда ближе к корням жанра — патронов больше, врагов больше. Приходится чаще полагаться на нетривиальные решения, вроде ловушек, нежели на чистую стрельбу хедшотами. Вдобавок и враги, похоже, теперь не оставляют патроны. Тут на замену пришла система крафтинга.

Ещё показали новые атаки и внешность заражённых, а также куда более умелого Леона в рукопашном бою.

Герой теперь может даже контратаковать бензопильщика — да, если Сальвадор подойдёт вплотную, это не означает моментальную смерть.

Ещё показали классическое меню инвентаря и абсолютно такое же меню у продавца — базовые механики оставили прежними, но там есть и нововведения.

Сюжетный трейлер

Игра выходит 24 марта на PS5, PS4, Xbox Series и ПК.

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