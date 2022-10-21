Ремейк Resident Evil 4 выйдет полностью на русском языке

После старт предварительных заказов ремейка Resident Evil 4 стал известен набор языков, на которые проект переведут. Среди них оказался и русский — причём не только субтитры, но и озвучка.

Хоть Capcom прекратила продажи своих игр в регионе ещё полгода назад, но почему-то издатель продолжает свою практику полного перевода. Ранее дубляж получали лишь две игры серии — Resident Evil 5 и Resident Evil Village. Другие или были вообще без перевода, или ограничивались субтитрами.

Ремейк Resident Evil 4 выходит 24 марта на PS5, PS4, Xbox Series и ПК. Ранее сегодня разработчики провели большой показ хоррора, впервые показав полноценный геймплей — игра оказалась на удивление близка к оригиналу, хоть часть изменений и нововведений всё же есть.