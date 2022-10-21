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Системные требования ремейка Resident Evil 4

У ремейка Resident Evil 4 скромные требования к ПК
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Capcom опубликовала системные требования ремейка Resident Evil 4 на странице игры в Steam. На удивление, они скромные, хотя игра в первую очередь создаётся для консолей нового поколения — а с такими релизами, как показали Gotham Knights и A Plague Tale: Requiem, на ПК всё сложно.

Минимальные системные требования

Для 1080р при 60 FPS с низкой графикой

  • Процессор — AMD Ryzen 3 1200 или Intel Core i5-7500
  • Видеокарта — AMD Radeon RX 560 или NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
  • Видеокарта с трассировкой лучей — RX 6700 XT или RTX 2060
  • Оперативная память — 8 ГБ.

Рекомендуемые системные требования

Для 1080р при 60 FPS с хорошим уровнем графики

  • Процессор — AMD Ryzen 5 3600 или Intel Core i7 8700
  • Видеокарта — AMD Radeon RX 5700 или NVIDIA GeForce GTX 1070
  • Видеокарта с трассировкой лучей — RX 6700 XT или RTX 2070
  • Оперативная память — 16 ГБ.

Ремейк выходит 24 марта. Хоть официального релиза в России не будет, но игру переведут на русский — даже озвучку.

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