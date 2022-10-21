Расписание второго дня плей-офф The International 2022 по Dota 2
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Сегодня, 21 октября на чемпионате мира The International 11 по Dota 2 пройдёт четыре матча. Сначала в верхней сетке будут определены два полуфиналиста, а затем станут известны имена двух неудачников, которые завершат выступление на главном киберспортивном турнире.
Расписание матчей The International 2022 — 21 октября, пятница:
- 5:00, верхняя сетка. Tundra Esports (Европа) — OG (Европа);
- 8:00, верхняя сетка. Team Liquid (Европа) — Team Aster (Китай);
- 11:00, нижняя сетка. Evil Geniuses (Северная Америка) — beastcoast (Перу);
- 14:00, нижняя сетка. PSG.LGD (Китай) — BOOM Esports (Филиппины).
Начало игр указано по московскому времени. Матчи первого раунда нижней сетки пройдут в формате best-of-1 (до одной победы), все остальные — best-of-3 (до двух побед).
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