Расписание второго дня плей-офф The International 2022 по Dota 2

Сегодня, 21 октября на чемпионате мира The International 11 по Dota 2 пройдёт четыре матча. Сначала в верхней сетке будут определены два полуфиналиста, а затем станут известны имена двух неудачников, которые завершат выступление на главном киберспортивном турнире.

Расписание матчей The International 2022 — 21 октября, пятница:

5:00, верхняя сетка. Tundra Esports (Европа) — OG (Европа);

8:00, верхняя сетка. Team Liquid (Европа) — Team Aster (Китай);

11:00, нижняя сетка. Evil Geniuses (Северная Америка) — beastcoast (Перу);

14:00, нижняя сетка. PSG.LGD (Китай) — BOOM Esports (Филиппины).

Начало игр указано по московскому времени. Матчи первого раунда нижней сетки пройдут в формате best-of-1 (до одной победы), все остальные — best-of-3 (до двух побед).