Участники The International жалуются на звук в арене — они слышат подсказки комментаторов

Сразу несколько игроков, которые принимают участие в чемпионате мира The International 2022 по Dota 2, пожаловались на плохую звукоизоляцию во время матчей плей-офф.

Российский керри Gaimin Gladiators Антон dyrachYO Шкредов рассказал, что ему слышно всё, что говорят комментаторы матчей — в том числе информацию о неожиданных атаках другой команды, предметах и рунах.

На это же обратили внимание и представители Team Aster из Китая, а также XinQ из PSG.LGD. По мнению некоторых, англоязычные команды могут получить преимущество, поскольку на стадионе звучат комментарии именно на английском. В итоге Aster в срочном порядке учат перевод самых популярных терминов — Рошан, Smoke of Deceit и другие.

Team Aster также обратилась к Valve по этому вопросу, но пока не получила ответа. В эти минуты китайская команда играет против европейского коллектива Team Liquid.

Обычно на The International игроки выступают в звуконепроницаемых кабинках, чтобы избежать подобных проблем, но в этот раз команды играют на открытой сцене. Другие турнирные организаторы используют вертолётные наушники, чтобы заглушить звук комментаторов — судя по всему, Valve и PGL выбрали неудачную модель гарнитуры.