Кевина Спейси признали невиновным в деле о домогательствах

Судебные разбирательства с актёром Кевином Спейси по делу о домогательствах, кажется, подошли к концу. Суд признал Спейси невиновным и полностью оправдал его. Об этом сообщило издание Variety.

Жюри присяжных после 80-минутого обсуждения приняли сторону Кевина Спейси и установили, что адвокаты Энтони Рэппа, который и обвинял актёра в домогательствах, не смогли доказать, что Спейси каким-то образом дотрагивался до интимных мест Рэппа.

По информации Variety, после оглашения вердикта Спейси ненадолго опустил голову, а потом встал и обнял Чейзи Сколника, члена своей юридической команды. Рэпп сделал небольшое заявление в социальных сетях.

Возбуждение этого иска всегда было направлено на то, чтобы выступить против более широких форм сексуального насилия. Я обещаю продолжать бороться за то, чтобы мы могли жить и работать в мире, свободном от сексуального насилия любого рода.

Рэпп впервые выдвинул свои претензии в статье BuzzFeed 2017 года, в которой он сказал, что Спейси в агрессивной форме положил его на кровать и стал домогаться. Этот случай якобы произошёл на вечеринке в квартире Спейси в Нью-Йорке в 1986 году. В то время Рэппу было 14 лет, а Спейси — 26 лет.

Из-за всех этих разбирательств Спейси не снимался в кино уже с 2018 года. Последняя его роль была в картине «Клуб миллиардеров».