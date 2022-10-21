Кевина Спейси признали невиновным в деле о домогательствах

Судебные разбирательства с актёром Кевином Спейси по делу о домогательствах, кажется, подошли к концу. Суд признал Спейси невиновным и полностью оправдал его. Об этом сообщило издание Variety.
Жюри присяжных после 80-минутого обсуждения приняли сторону Кевина Спейси и установили, что адвокаты Энтони Рэппа, который и обвинял актёра в домогательствах, не смогли доказать, что Спейси каким-то образом дотрагивался до интимных мест Рэппа.
По информации Variety, после оглашения вердикта Спейси ненадолго опустил голову, а потом встал и обнял Чейзи Сколника, члена своей юридической команды. Рэпп сделал небольшое заявление в социальных сетях.
Возбуждение этого иска всегда было направлено на то, чтобы выступить против более широких форм сексуального насилия. Я обещаю продолжать бороться за то, чтобы мы могли жить и работать в мире, свободном от сексуального насилия любого рода.
Рэпп впервые выдвинул свои претензии в статье BuzzFeed 2017 года, в которой он сказал, что Спейси в агрессивной форме положил его на кровать и стал домогаться. Этот случай якобы произошёл на вечеринке в квартире Спейси в Нью-Йорке в 1986 году. В то время Рэппу было 14 лет, а Спейси — 26 лет.
Из-за всех этих разбирательств Спейси не снимался в кино уже с 2018 года. Последняя его роль была в картине «Клуб миллиардеров».
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