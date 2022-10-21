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Красочные миры на свежих скриншотах God of War Ragnarok

Красочные миры на свежих скриншотах God of War Ragnarok
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Арт-директор студии Sony Santa Monica опубликовал несколько свежих скриншотов God of War Ragnarok. На них можно увидеть различные скандинавские миры. Все девять не попали на кадры, однако в игре будет возможность посетить каждый мир.

На скриншотах можно увидеть Мидгард, Нифльхейм, Муспельхейм, Альфхейм, Хельхейм и Свартальфхейм. Миры выглядят очень красочно и детализированно. Отметим, что в Мидгарде повсюду будет снег — это из-за надвигающегося Рагнарёка.

God of War Ragnarok расскажет о новых приключениях Атрея и Кратоса, в которые они попадут после событий оригинальной God of War 2018 года. Героям предстоит столкнуться с новыми опасностями и испытаниями. Кстати, превью-материалы по игре появятся уже сегодня.

Релиз игры состоится 9 ноября на PS4 и PS5.

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