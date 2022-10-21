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Team Aster победила Liquid в первом раунде плей-офф The International 2022 по Dota 2

Team Aster победила Liquid в первом раунде плей-офф The International 2022 по Dota 2
zai из Team Liquid
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Китайская команда Team Aster выиграла у Team Liquid из Европы в последней четвертьфинальной серии верхней сетки плей-офф The International 2022, главного киберспортивного турнира по Dota 2.

Обе игры прошли по схожему сценарию. Liquid брала агрессивных героев и пыталась играть в раннее давление, но коллектив из Поднебесной вполне успешно выполнял роль второго номера, избегая ошибок и развивая своих персонажей с упором на позднюю стадию. В итоге после 40 минут уже драфт Aster получал преимущество, и команда доводила дело до победы.

Dota 2. The International 11. Раунд 1 (верхняя сетка)
21 октября 2022, пятница. 07:15 МСК
Team Liquid
Окончен
0 : 2
Team Aster

Завтра Team Aster встретится с европейской Tundra Esports в полуфинале верхней сетки. Liquid же сразится с Entity Gaming в матче на вылет с турнира.

Чемпионат мира The International 2022 по Dota 2 проходит в Сингапуре. Лучшие команды мира разыгрывают призовой фонд в размере $ 17 млн.

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