После покупки «Твиттера» Илон Маск хочет уволить 75% сотрудников компании
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По информации газеты The Washington Post, после покупки «Твиттера» Илон Маск планирует провести в компании значительные сокращения и уволить 75% сотрудников. Это более 5,5 тыс. человек из 7,5 тыс. действующих работников.
Даже если сделка по покупке соцсети сорвётся, компания самостоятельно проведёт сокращения. Руководство хочет сократить фонд заработной платы примерно на $ 800 млн к концу 2023 года, что означает увольнение почти четверти сотрудников.
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Ожидается, что сделка по покупке «Твиттера» завершится к 28 октября. После нескольких судебных разбирательств сейчас всё идёт гладко, отмечают источники газеты. Если сделка пройдёт успешно, Маск станет новым владельцем «Твиттера». Напомним, соцсеть миллиардер покупает за $ 44 млрд.
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