В ремейке Resident Evil 4 нашли душераздирающую деталь

Прошедшей ночью нам наконец-то показали полноценный геймплей ремейка Resident Evil 4. Журналисты из издания IGN обратили внимание на одну небольшую, но душераздирающую и грустную деталь.
В оригинальной игре был фрагмент, в котором можно спасти собаку, вытащив её лапу из капкана. В ремейке такой возможности уже нет. Если подойти к этому же месту, то можно найти мёртвую собаку. Причём одна лапа у неё тоже в капкане. Возможно, на момент ремейка Леон нашёл собаку слишком поздно.
Несмотря на всю ситуацию, происходящую в мире, ремейк будет полностью локализован на русский язык. В нём будут как субтитры, так и полноценный дубляж.
Ремейк Resident Evil 4 выйдет 24 марта на PS5, PS4, Xbox Series и ПК. В Сети уже есть покадровое сравнение игры с оригиналом.
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