Источник: LG хочет закрыть завод в России
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По информации газеты «Коммерсантъ», южнокорейский производитель бытовой техники LG планирует закрыть завод в России и перенести производство в Узбекистан или Казахстан. Отмечается, что перенос в Узбекистан выгоднее из-за дешёвой рабочей силы, однако в Казахстане больше платёжеспособных потребителей.
Источник газеты отметил, что какая-то часть топ-менеджмента российского сегмента LG уже переместилась в Ташкент. Ещё, похоже, активно ведутся переговоры LG с властями Казахстана. Притом у компании в стране уже работал завод с 1998 года, но он закрылся.
LG остановила поставки своей продукции в Россию в марте 2022 года. Важно понимать, что полностью компания из страны не уходила, но это может скоро измениться.
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