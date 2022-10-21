Persona 5 выпустили на ПК и четырёх консолях

Утром 21 октября Persona 5 Royal наконец добралась до игроков на ПК и Xbox. Кроме того, jRPG вышла на PS5, Nintendo Switch а также пополнила библиотеку Game Pass.

События Persona 5 Royal разворачиваются в Японии и рассказывают о старшекласснике по кличке Джокер. Когда-то его несправедливо обвинили в нападении на высокопоставленного чиновника, из-за чего ему приходится переехать в Токио. В новом месте он пытается восстановить свою репутацию, учится в школе и основывает клуб Призрачных Похитителей Сердец, который изучает самые тёмные уголки человеческой души.

Royal — расширенное издание Persona 5 с улучшенной графикой, новым контентом, переработанным геймплеем и множеством других изменений. Изначально проект вышел только на консолях PlayStation, но 21 октября добрался до других платформ.

К сожалению, культовая jRPG не вышла в России из-за ухода SEGA с рынка страны, однако отечественные пользователи могут создать зарубежные аккаунты для покупки. В той же Турции Royal на ПК стоит 699 лир — около 2500 рублей.