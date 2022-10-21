Источник: третий сезон Battlefield 2042 стартует 22 ноября
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Как сообщает инсайдер Том Хендерсон, третий сезон в Battlefield 2042 стартует уже через месяц — 22 ноября. Самым главным нововведением станет возвращение системы классов, о котором EA объявила ещё летом. При этом произойдёт это не вместе со стартом нового сезона, а ближе к его середине — в обновлении 3.2.
Также в игре появятся новая карта, специалист, обновлённый боевой пропуск, а также оружие и транспорт из прошлых частей Battlefield. Наверняка разработчики введут и другой контент, о котором станет известно ближе к старту нового сезона в конце ноября.
Ранее для Battlefield вышло обновление с улучшенной картой «Космодром», новым оружием в «Глобальной войне» из режима Portal, а также массой геймплейных и технических улучшений.
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