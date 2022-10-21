Star Wars Jedi: Survivor делают по плану, игра выйдет в марте
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Известный журналист и инсайдер Джефф Грабб сообщил, что скоро разработчики Star Wars Jedi: Survivor поделятся деталями игры. Это случится уже в декабре, однако точную дату Грабб не назвал.
По словам журналиста, у EA есть чёткий план продвижения игры. Также Грабб отметил, что проблем в разработке проекта нет, всё идёт хорошо, а сам тайтл по-прежнему хотят выпустить в марте.
У них есть план. Они начнут говорить об игре в декабре и будут готовиться к релизу. Сейчас проблем с игрой нет. Кто знает, вдруг что-то может измениться, но сейчас проблем нет.
Вполне вероятно, что подробности тайтла раскроют на грядущей The Game Awards, которая пройдёт 8 декабря. Релиз Star Wars Jedi: Survivor состоится на ПК, PS5 и Xbox Series. События продолжения развернутся через пять лет после финала «Павшего ордена».
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