Автор SimCity и The Sims представил новую игру — она с NFT

Создатель культовых The Sims и градостроительного симулятора SimCity Уилл Райт анонсировал свою новую игру под названием VoxVerse. Это виртуальная песочница, состоящая из огромных кубов, в которой игроки могут добывать ресурсы, владеть землёй и строить различные сооружения.

К сожалению для многих игроков, VoxVerse во многом построена на технологии NFT. Игроки смогут обменивать персонажей из «Ходячих Мертвецов» и мультфильма «Тролли» от DreamWorks. Как считает Райт, технология блокчейна поможет игрокам совершать «безопасные транзакции».

При этом сам культовый разработчик ожидает, что вокруг игры сформируется три типа пользователей: одни будут просто играть, вторые будут немного вовлечены в экономику проекта, а третьи будут заходить в VoxVerse исключительно ради купли-продажи предметов. Однако Уилл Райт куда больше заинтересован в «миллионе обычных игроков, чем в 10 тыс. богатых китов», которые будут приносить ему деньги.