Видео: восторженная реакция зрителей на сцену после титров «Чёрного Адама»

В материале есть спойлеры к фильму «Чёрный Адам».

Сегодня во всём мире состоялась премьера фильма «Чёрный Адам», главную роль в котором исполнил Дуэйн Джонсон. Картина не вышла в России из-за санкций.

Хотя сам фильм приняли прохладно, сцена после титров, кажется, впечатлила каждого зрителя. Джонсон у себя в социальных сетях опубликовал фрагмент из премьеры картины во Франции. В записи ниже можно увидеть реакцию людей на сцену после титров — в ней появляется Супермен, роль которого исполнил Генри Кавилл. Аудитория приняла сцену максимально эмоционально.

«Чёрный Адам» — кинокомикс, который вводит в киновселенную DC нового персонажа в исполнении Дуэйна Джонсона. Ленту приняли прохладно, с оценками можно ознакомиться в отдельном материале.