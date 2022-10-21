Видео: восторженная реакция зрителей на сцену после титров «Чёрного Адама»
Поделиться
В материале есть спойлеры к фильму «Чёрный Адам».
Сегодня во всём мире состоялась премьера фильма «Чёрный Адам», главную роль в котором исполнил Дуэйн Джонсон. Картина не вышла в России из-за санкций.
Хотя сам фильм приняли прохладно, сцена после титров, кажется, впечатлила каждого зрителя. Джонсон у себя в социальных сетях опубликовал фрагмент из премьеры картины во Франции. В записи ниже можно увидеть реакцию людей на сцену после титров — в ней появляется Супермен, роль которого исполнил Генри Кавилл. Аудитория приняла сцену максимально эмоционально.
«Чёрный Адам» — кинокомикс, который вводит в киновселенную DC нового персонажа в исполнении Дуэйна Джонсона. Ленту приняли прохладно, с оценками можно ознакомиться в отдельном материале.
Комментарии
- 21 октября 2022
-
16:10
-
16:05
-
15:49
-
15:38
-
15:23
-
15:14
-
14:43
-
14:15
-
14:12
-
13:58
-
13:34
-
13:14
-
13:05
-
12:41
-
12:35
-
12:21
-
12:13
-
11:43
-
11:10
-
10:32
-
10:15
-
09:55
-
09:34
-
07:37
-
07:19
-
07:11
-
04:51
-
03:03
-
02:56
-
01:35
- 20 октября 2022
-
21:31
-
21:00
-
20:21
-
19:55
-
19:27
Партнерский контент