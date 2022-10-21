В России резко упали продажи компьютеров
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«Ведомости» сообщают, что продажи ПК в России в первой половине этого года упали на 20% в сравнении с 2021-м. Всего за первое полугодие 2022-го было продано 1,18 млн устройств. Наиболее заметно сократились продажи продукции Dell и HP, которые ранее всегда лидировали на российском рынке.
Продажи компьютеров HP в первые 6 месяцев 2022 года просели на 49% в сравнении с аналогичным периодом 2021-го. Сейчас на рынке России по продажам лидирует Lenovo — доля рынка китайского производителя составляет 8%. Также отмечается, что на фоне ухода ряда производителей ПК доля рынка отечественной продукции Aquarius составила 5,2%. Пока неизвестно, как ситуация изменится в дальнейшем.
Недавно Aquarius запустила в Твери производство ноутбуков-трансформеров.
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