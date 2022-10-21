Capcom пока не планирует делать ремейк Resident Evil Code: Veronica
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Недавно продюсер ремейка Resident Evil 4 Ёсиаки Хирабаяси дал интервью изданию Noisy Pixel. По его словам, Capcom пока не планирует создавать ремейк Resident Evil Code: Veronica.
Дело в том, что сейчас команда занята ремейком Resident Evil 4, поэтому не собирается переключаться на что-то другое. Правда, Хирабаяси не исключает, что когда-нибудь Capcom возьмётся и за Code: Veronica.
Resident Evil Code: Veronica — четвёртая част во франшизе, вышедшая в 2000 году. История тайтла разворачивается через три месяца после уничтожения города Раккун-Сити в Resident Evil 3, напрямую продолжая истории Клэр Редфилд, Криса Редфилда и Альберта Вескера.
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Ремейк Resident Evil 4 выйдет в марте 2023 года на ПК, PS4, PS5 и Xbox Series.
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