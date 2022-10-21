Netflix работает над экранизацией великого романа «Сто лет одиночества»

Netflix запустила производство экранизации культового романа «Сто лет одиночества» писателя Габриэля Гарсиа Маркеса. Компания обнародовала тизер, в котором показан вымышленный город Макондо, где разворачиваются основные события книги.
Книга впервые была опубликована в 1967 году, она — ярчайший представитель магического реализма в литературе. Её экранизацию будут снимать на испанском языке в Колумбии, среди авторов числятся Родриго Гарсиа и Гонсало Гарсиа Барч — сыновья Габриэля Гарсиа Маркеса.
Как и в книге, в фильме расскажут историю нескольких поколений семейства Буэндиа — герои и остальные жители Макондо постоянно попадают в странные и мистические истории и обстоятельства. В книге затрагиваются темы одиночества, любви, отчаяния и ужасов войны.
Точная дата премьеры экранизации пока неизвестна.
- 21 октября 2022
-
16:10
-
16:05
-
15:49
-
15:38
-
15:23
-
15:14
-
14:43
-
14:15
-
14:12
-
13:58
-
13:34
-
13:14
-
13:05
-
12:41
-
12:35
-
12:21
-
12:13
-
11:43
-
11:10
-
10:32
-
10:15
-
09:55
-
09:34
-
07:37
-
07:19
-
07:11
-
04:51
-
03:03
-
02:56
-
01:35
- 20 октября 2022
-
21:31
-
21:00
-
20:21
-
19:55
-
19:27