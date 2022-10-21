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Netflix работает над экранизацией великого романа «Сто лет одиночества»

Netflix работает над экранизацией великого романа «Сто лет одиночества»
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Netflix запустила производство экранизации культового романа «Сто лет одиночества» писателя Габриэля Гарсиа Маркеса. Компания обнародовала тизер, в котором показан вымышленный город Макондо, где разворачиваются основные события книги.

Книга впервые была опубликована в 1967 году, она — ярчайший представитель магического реализма в литературе. Её экранизацию будут снимать на испанском языке в Колумбии, среди авторов числятся Родриго Гарсиа и Гонсало Гарсиа Барч — сыновья Габриэля Гарсиа Маркеса.

Как и в книге, в фильме расскажут историю нескольких поколений семейства Буэндиа — герои и остальные жители Макондо постоянно попадают в странные и мистические истории и обстоятельства. В книге затрагиваются темы одиночества, любви, отчаяния и ужасов войны.

Точная дата премьеры экранизации пока неизвестна.

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