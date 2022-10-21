«Лучше оригинала во всех отношениях» — журналисты хвалят God of War Ragnarok

Спало эмбарго на первые впечатления от God of War Ragnarok. Многие журналисты уже опробовали игру и выпустили превью на основе 5-6 часовых сессий. Они остались довольны продолжением истории Кратоса и его сына Атрея, отметив более разнообразную боевую систему и врагов, яркий игровой мир, эффектную подачу сюжета и качественную драматургию.

Журналист портала The Gamer заявил, что сиквел — идеальная эволюция God of War 2018 года, но не более того.

Предыдущая God of War была феноменальной игрой. Трудно упрекнуть студию Santa Monica в том, что при разработке сиквела она выбрала подход «если ничего не сломалось, то не надо это чинить». Тем не менее, если вы надеялись на принципиально новый геймплей или явный next-gen, то, вероятно, лучше скорректировать свои ожидания.

Фото: Sony Interactive Entertainment

Рецензент издания Game Informer считает, что Santa Monica проделала огромную работу по созданию разнообразных врагов и улучшению боевой системы. Он отметил, что первая God of War была хороша, но в ней были слишком однотипные недруги.

Даже после пяти часов игры я думаю, что убил больше типов врагов и сразился с большим количеством уникальных мини-боссов, чем за всю первую игру.

Фото: Sony Interactive Entertainment

Редактор Eurogamer восторженно отозвался о секретах и пазлах. По его словам, God of War Ragnarok напоминает клубок, который увлекательно распутывать.

Я хлестал цепями, махал топорами, разбивал камни, деревья и сосульки. Я сбивал статуи, крутил огромные колёса, проплывал под низкими мостами и перепрыгивал через пропасти. Всё это соединяется воедино, образуя игру, которую вы не столько исследуете, сколько постепенно распускаете, как клубок ниток.

Фото: Sony Interactive Entertainment

Рецензент PlayStation Blog восхитился техническим состоянием приключения на PS5. Он отметил великолепную оптимизацию и графику, а также отличную тактильную отдачу геймпада DualSense.

На PS5 игра выдаёт разрешение 4K и плавную частоту кадров (я играл в режиме Performance). Снег крошится и рассыпается, когда герои пробираются по нему, а свет выхватывает крошечные ледяные кристаллы на его поверхности. Атмосфера заснеженного Мидгарда прекрасно передаёт безмятежное настроение зимней прогулки по лесу.

Автор превью на портале GameSpot отметил развитие персонажей. В частности, он хвалит авторов за Атрея, который явно возмужал и стал увереннее.

Мальчик, который не мог заставить себя охотиться, теперь стал стойким воином, хотя всё ещё нуждается в опеке своего отца.

Сегодня Santa Monica обнародовала пачку свежих и ярких скриншотов игры. На них можно увидеть различные скандинавские миры. Все девять на кадры не попали, однако в игре будет возможность посетить каждый мир.

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God of War Ragnarok выходит 9 ноября на PS4 и PS5.