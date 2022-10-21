30, 60 и даже 120 FPS — в God of War Ragnarok будет четыре графических режима
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Получившие пресс-копии God of War Ragnarok журналисты рассказали, что игра на PS5 получит четыре графических режима. В приключение можно будет окунуться в разрешении 4К при 30 FPS, а также запустить его в 40, 60 и даже в 120 FPS.
Графические режимы в God of War Ragnarok:
- Режим качества — 4K при 30 FPS;
- Режим производительности — фиксированные 60 FPS;
- Режим качества с высокой частотой кадров — 4K при 40 FPS (требуется HDMI 2.1)
- Режим производительности с высокой частотой кадров — направленность к 120 FPS.
Журналисты отмечают, что помимо HDMI 2.1, для включения режимов с 40 и 120 FPS потребуется монитор или телевизор с частотой 120 Гц.
Недавно спало эмбарго на первые впечатления от God of War Ragnarok. В целом журналисты хвалят сиквел за разнообразных врагов и улучшенную боевую систему, отмечая яркий арт-дизайн и качественную драматургию.
God of War Ragnarok выходит 9 ноября на PS5 и PS4.
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