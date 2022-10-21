LG опровергла закрытие завода в России
Поделиться
Сегодня источники издания «Ъ» заявили, что LG планирует закрыть свой завод в России и перенести производство в Узбекистан или Казахстан. Выяснилось, что это неправда — южнокорейский производитель бытовой техники остаётся в стране — об этом рассказал представитель компании государственному агентству ТАСС.
LG Electronics не рассматривает возможность переноса российского завода в Узбекистан или Казахстан. Сообщение российского средства массовой информации беспочвенно.
Ранее журналисты «Ъ» отмечали, что LG уже перевезла часть руководства российского отделения компании в Ташкент. По слухам, производитель техники уже ведёт переговоры с властями Казахстана.
LG начала официальную деятельность в России в марте 1990 года, а поставки продукции на наш рынок она прекратила в начале весны 2022-го. Компания из страны пока не уходила, возможно, она объявит о приостановке деятельности в будущем.
Комментарии
- 21 октября 2022
-
17:47
-
17:23
-
17:00
-
16:10
-
16:05
-
15:49
-
15:38
-
15:23
-
15:14
-
14:43
-
14:15
-
14:12
-
13:58
-
13:34
-
13:14
-
13:05
-
12:41
-
12:35
-
12:21
-
12:13
-
11:43
-
11:10
-
10:32
-
10:15
-
09:55
-
09:34
-
07:37
-
07:19
-
07:11
-
04:51
-
03:03
-
02:56
-
01:35
- 20 октября 2022
-
21:31
-
21:00
Партнерский контент