LG опровергла закрытие завода в России

Сегодня источники издания «Ъ» заявили, что LG планирует закрыть свой завод в России и перенести производство в Узбекистан или Казахстан. Выяснилось, что это неправда — южнокорейский производитель бытовой техники остаётся в стране — об этом рассказал представитель компании государственному агентству ТАСС.

LG Electronics не рассматривает возможность переноса российского завода в Узбекистан или Казахстан. Сообщение российского средства массовой информации беспочвенно.

Ранее журналисты «Ъ» отмечали, что LG уже перевезла часть руководства российского отделения компании в Ташкент. По слухам, производитель техники уже ведёт переговоры с властями Казахстана.

LG начала официальную деятельность в России в марте 1990 года, а поставки продукции на наш рынок она прекратила в начале весны 2022-го. Компания из страны пока не уходила, возможно, она объявит о приостановке деятельности в будущем.