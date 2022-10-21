Ремейк Resident Evil 4 не станут сокращать после критики ремейка Resident Evil 3

Оригинальная Resident Evil 4 — одна из самых длинных в серии. На её прохождение в среднем уходит от 16 до 18 часов. И грядущий ремейк не станут сокращать или обрезать — поэтому продолжительность и динамика новой версии останется схожей оригиналу.

Видимо, Capcom извлекла урок из ремейка Resident Evil 3. Игру раскритиковали геймеры и журналисты за то, что экшен-хоррор проходится всего за 6-7 часов, а на старте он стоил как AAA-игра. Авторы также вырезали из тайтла часть контента, который был в оригинале.

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Продюсер Хироюки Кобаяси отметил, что он с командой внимательно следил за реакцией аудитории на последние игры серии, чтобы предоставить пользователям максимально качественный ремейк четвёртой части.

Когда мы начали работу над ремейком RE4, мы сначала изучили, что игроки считают хорошим в ремейках RE2 и RE3, а что можно было бы улучшить. По мнению многих геймеров, продолжительность переосмысления должна быть такая же, как и в оригинале.

Продюсер не стал рассказывать, что именно он с разработчиками вырезал из ремейка, а что добавил. Он также не подтвердил, что переосмысление по продолжительности будет аналогично оригиналу.

Resident Evil 4 Remake выйдет 24 марта на PS5, PS4, Xbox Series и ПК.