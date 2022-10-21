Продюсер «Чёрного Адама» расстроен из-за утечки сцены после титров
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В материале содержатся спойлеры «Чёрного Адама» и киновселенной DC.
Продюсер «Чёрного Адама» Хирам Гарсиа остался крайне недоволен утечкой сцены после титров, где Адам встречается с Суперменом. В ней герой в исполнении Генри Кавилла говорит «коллеге», что мир давно не содрогался с такой силой, и пристально смотрит на суперзлодея.
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Факт утечки сильно разочаровывает. Мы надеемся, что фанаты, которые так увлечены вселенной DC, действительно сделают всё возможное, чтобы не смотреть эту сцену до похода в кино, где они смогут насладиться нашим творением.
Гарсиа добавил, что он с остальными авторами «Чёрного Адама» хотел не только представить знаменитого суперзлодея, но и достойно презентовать других героев, в том числе тех, кто входит в «Общество Справедливости Америки».
Премьера фильма «Чёрный Адам» состоится 21 октября. В России картину не покажут из-за ухода Warner Bros. с российского рынка.
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