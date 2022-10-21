Разработка The Callisto Protocol полностью завершена
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Striking Distance Studios сообщила, что The Callisto Protocol «отправилась на золото». Это значит, что разработка космического хоррора полностью завершена, и он ушёл в печать.
Мы рады сообщить, что The Callisto Protocol ушла «на золото»! От имени всех членов Striking Distance Studios благодарю вас за вашу поддержку. Мы не можем дождаться, когда 2 декабря вы столкнётесь с ужасами, обитающими в тюрьме Black Iron.
Команда Striking Distance Studios
Фото: Striking Distance Studios
Геймдизайнер Глен Скофилд недавно рассказал, что на прохождение сюжетной кампании проекта уйдёт примерно 12-14 часов. Ветеран индустрии отметил, что всё будет зависеть от того, найдут ли игроки альтернативные пути к финалу. В этом смысле The Callisto Protocol будет нелинейной и при этом максимально пугающей, по крайней мере, так считают авторы.
Новость по темеПрохождение The Callisto Protocol займёт примерно 14 часов
The Callisto Protocol выходит 2 декабря на ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One.
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