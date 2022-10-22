Стал известен точный вес God of War Ragnarok на PS4 и PS5
Поделиться
God of War Ragnarok на PS4 займёт почти 107 ГБ, а версия для PS5 весит на целых 23 ГБ меньше — около 84 ГБ. Отмечается, что вес игры одинаков и в Европе, и в США. Также сообщается, что предзагрузка приключения начнётся 2 ноября.
Игра выйдет точно в срок — релиз намечен на 9 ноября на PS4 и PS5. Она уже ушла в печать, её разработка полностью завершена. Версия God of War Ragnarok для PS5 получит четыре графических режима, которые позволят запустить приключение в 30, 40, 60 и даже в 120 FPS.
Некоторые журналисты уже опробовали экшен. В целом они остались довольны игрой — рецензенты хвалят улучшенную боевую систему, разнообразных врагов, увлекательные пазлы, красивый мир и качественную оптимизацию на PS4 и PS5.
Комментарии
- 22 октября 2022
-
15:12
-
15:07
-
14:55
-
14:31
-
13:56
-
12:38
-
12:29
-
08:54
-
00:56
- 21 октября 2022
-
22:45
-
21:56
-
21:35
-
21:17
-
20:58
-
20:32
-
19:52
-
19:15
-
18:28
-
17:47
-
17:23
-
17:00
-
16:10
-
16:05
-
15:49
-
15:38
-
15:23
-
15:14
-
14:43
-
14:15
-
14:12
-
13:58
-
13:34
-
13:14
-
13:05
-
12:41
Партнерский контент