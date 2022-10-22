Стал известен точный вес God of War Ragnarok на PS4 и PS5

God of War Ragnarok на PS4 займёт почти 107 ГБ, а версия для PS5 весит на целых 23 ГБ меньше — около 84 ГБ. Отмечается, что вес игры одинаков и в Европе, и в США. Также сообщается, что предзагрузка приключения начнётся 2 ноября.

Игра выйдет точно в срок — релиз намечен на 9 ноября на PS4 и PS5. Она уже ушла в печать, её разработка полностью завершена. Версия God of War Ragnarok для PS5 получит четыре графических режима, которые позволят запустить приключение в 30, 40, 60 и даже в 120 FPS.

Новость по теме 30, 60 и даже 120 FPS — в God of War Ragnarok будет четыре графических режима

Некоторые журналисты уже опробовали экшен. В целом они остались довольны игрой — рецензенты хвалят улучшенную боевую систему, разнообразных врагов, увлекательные пазлы, красивый мир и качественную оптимизацию на PS4 и PS5.