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Новые подробности Star Wars Eclipse

Новые подробности Star Wars Eclipse
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Новые подробности Star Wars Eclipse от авторов Detroit: Become Human раскрыли на популярном подкасте Sacred Symbols. Ведущие отметили, что игра всё ещё на ранних стадиях разработки, а в её создании задействованы основатель Quantic Dream Дэвид Кейдж и ведущий сценарист студии Адам Уильямс.

История Star Wars Eclipse развернётся за 200 лет до событий фильма «Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза» — во времена расцвета Республики. Главную героиню зовут Сара — она представительница расы Зараан, которая будет играть в сюжете игры важную роль. При этом зараанцы прежде не фигурировали во вселенной «Звёздных войн». Протагонистка похожа на молодую женщину с атлетическим сложением тела.

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Героиня возглавляет некую империю, которая отличается крайне агрессивной манерой ведения политики и любовью к войне. Сара искренне верит в свой народ, а вот её муж Ксендо — нет. На их сложных отношениях будет строиться часть истории.

Подкастеры отметили, что предоставленная ими информация достоверна, но ближе к релизу сюжет и суть Star Wars Eclipse может измениться.

Дата выхода Star Wars Eclipse всё ещё неизвестна.

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