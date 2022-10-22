Разработка Sonic Frontiers полностью завершена

Геймдиректор Sonic Frontiers Морио Кисимото подтвердил, что разработка игры полностью завершена. Он отметил, что авторы не могли постоянно держать обратную связь с фанатами Соника, но они до последней минуты дедлайна в поте лица трудились над тайтлом.
По заверению авторов, Sonic Frontiers — самая масштабная игра про ежа Соника. События новой части развернутся в большом открытом мире, который состоит из нескольких биомов. Игрокам предстоит сражаться с врагами, решать головоломки, много бегать и исследовать мир на предмет секретов.
Sonic Frontiers выйдет 8 ноября на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch. Любопытный факт — на следующий день, 9 ноября, в продажу поступит масштабная AAA-игра от Sony — God of War Ragnarok. Понимая сложность конкуренции с Кратосом, SEGA решила всё же не переносить релиз нового приключения Соника.
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