Первые тесты The Sims 5 начнутся уже 25 октября
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Источники Insider Gaming подтвердили, что первые тесты The Sims 5 (кодовое название Project Rene) авторы запустят 25 октября. Об этом также сообщают несколько игроков, которых пригласили на тестирование.
В пригласительном письме студия Maxis предлагает игрокам опробовать раннюю альфа-версию Project Rene.
Этот игровой тест будет посвящён в первую очередь новому инструменту настройки объектов, который сейчас называется «Мастерская». Он поможет создать объекты для украшения виртуальной квартиры. Мы рекомендуем вам делиться своими творениями, а также загружать то, что сделали другие игроки.
Разработчики подчёркивают, что в альфе игроки опробуют лишь один из нескольких аспектов Project Rene. Каждый игрок сможет пригласить на тест ещё трёх друзей. Подать заявку на альфа-тест можно по этой ссылке.
The Sims 5 официально анонсировали 18 октября. Дата выхода игры пока неизвестна.
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