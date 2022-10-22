Первые тесты The Sims 5 начнутся уже 25 октября

Источники Insider Gaming подтвердили, что первые тесты The Sims 5 (кодовое название Project Rene) авторы запустят 25 октября. Об этом также сообщают несколько игроков, которых пригласили на тестирование.

В пригласительном письме студия Maxis предлагает игрокам опробовать раннюю альфа-версию Project Rene.

Этот игровой тест будет посвящён в первую очередь новому инструменту настройки объектов, который сейчас называется «Мастерская». Он поможет создать объекты для украшения виртуальной квартиры. Мы рекомендуем вам делиться своими творениями, а также загружать то, что сделали другие игроки.

Разработчики подчёркивают, что в альфе игроки опробуют лишь один из нескольких аспектов Project Rene. Каждый игрок сможет пригласить на тест ещё трёх друзей. Подать заявку на альфа-тест можно по этой ссылке.

The Sims 5 официально анонсировали 18 октября. Дата выхода игры пока неизвестна.