Оператор «Чёрного Адама» рассказал о нашумевшей сцене после титров

В материале содержатся спойлеры «Чёрного Адама» и киновселенной DC.

Оператор «Чёрного Адама» Лоуренс Шер рассказал о работе над нашумевшей сценой после титров. По его словам, в этой сцене Супермена изначально играл дублёр, чьё лицо было скрыто, потому что не было точно известно, смогут ли продюсеры вернуть Генри Кавилла.

Наблюдать, как силуэт трансформируется в могучего супергероя — истинное удовольствие, от которого мурашки по коже. Мы были уверены, что сцена стопроцентно взбудоражит зрителей. Оставалось только выяснить, смогут ли продюсеры уговорить парня с нужной головой вернуться к своей роли.

На тестовых показах реакция на сцену после титров была максимально положительной, поэтому Warner Bros. было необходимо как можно быстрее вернуть Генри Кавилла к роли Супермена. В итоге актёр согласился сняться в сцене.

Вскоре после подписания договора съёмочная группа выехала на съёмку актёра в Лондон, а Лоуренсу пришлось работать с Кавиллом удалённо — но даже на расстоянии он понимал, насколько идеально Генри подходит на роль Кларка Кента.

Недавно продюсер «Чёрного Адама» заявил, что он очень расстроен утечкой сцены после титров. Он хотел, чтобы зрители увидели её непосредственно в кинотеатре.

Премьера фильма «Чёрный Адам» состоялась 21 октября. В России картина официально не вышла.