Автору английской локализации Silent Hill 2 не сообщили о ремейке
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Автор английской локализации Silent Hill 2 Джереми Блауштайн остался крайне не доволен тем фактом, что его не поставили в известность о грядущем ремейке хоррора. Он полностью перевёл оригинальную игру на английский, а также подобрал актёров озвучки.
Они снова используют английский сценарий, который я написал, адаптировал и срежиссировал. Я получу за это нулевую компенсацию, при этом в «Твиттере» не будет десятков тысяч людей, которые возмущаются от моего имени. Было бы неплохо поставить меня в известность о грядущем ремейке.
Блауштайн отметил, что не ждёт от Konami денежной компенсации, он просто хочет упоминания в титрах.
Ремейк Silent Hill 2 анонсировали на этой неделе. За разработку отвечает польская Bloober Team, известная по Layers of Fear, Observer и недавней The Medium. Игра выйдет на PS5 и ПК, точная дата релиза пока держится в секрете.
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