Режиссёр анимаций студии Santa Monica Бруно Веласкес рассказал о версии God of War Ragnarok для PS4. По его словам, пользователи консоли прошлого поколения получат максимально качественную игру.

Мы с самого начала знали, что игра выйдет на PS4, потому что хотели поддержать фанбазу, которая пока не перешла на PS5. И мы изначально планировали подарить владельцам PS4 максимально качественный игровой опыт, превзойдя God of War 2018 года по всем параметрам.

Веласкес добавил, что версия экшена для PS5, несомненно, будет наилучшей. Новая консоль предложит более качественную анимацию, текстуры, детализацию и полную поддержку геймпада DualSense. При этом разработчик уверяет, что God of War Ragnarok выжмет из PS4 все соки — игра будет выглядеть лучше, чем прошлая часть приключений Кратоса и Атрея.

Напомним, God of War Ragnarok на новом поколении PlayStation предложит игрокам целых четыре графических режима — игру можно будет запустить в 30, 40, 60 и даже в 120 FPS.