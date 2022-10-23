«Я работал в этом ужасном цирке» — Тим Бёртон рассказал о сотрудничестве с Disney

Знаменитый режиссёр Тим Бёртон, который подарил миру одну из лучших экранизаций «Бэтмена», а также снял культовые фильмы «Сонная лощина», «Эдвард руки-ножницы» и «Крупная рыба», рассказал о сложных отношениях с Disney.

После работы над киноадаптацией «Дамбо», постановщик решил прекратить с Disney все отношения. Он отметил, что во многом похож на маленького летающего слонёнка.

Меня нанимали и увольняли несколько раз на протяжении всей моей карьеры. Снимая «Дамбо», я понял, что я и есть Дамбо — я работаю в этом ужасном и огромном цирке, и мне нужно было сбежать. Этот фильм довольно автобиографичен.

Бёртон считает, что Disney сильно увлеклась развитием старых франшиз и съёмками фильмов по киновселенным Marvel и «Звёздные войны». При этом компания не обращает внимания на новые оригинальные проекты с большим потенциалом.

Режиссёр уже сотрудничает с Netflix. 23 ноября в онлайн-кинотеатре состоится премьера его мини-сериала «Уэнсдей», который основан на вселенной «Семейки Аддамс».