Ремастер Alan Wake на Nintendo Switch — настоящий позор

Недавно на Nintendo Switch вышел ремастер мистической Alan Wake — это нативная, а не «облачная» версия игры. YouTube-канал ElAnalistaDeBits решил сравнить порт для гибридной консоли с версией для Xbox One. Специалисты остались крайне недовольны техническим состоянием экшена на Switch.

Switch-версия мистического боевика выдаёт разрешение 594p в стационарном режиме и 396p в портативе. При этом разрешение, дальность прорисовки, детализация, тени и освещение в разы хуже, чем на Xbox One. Частота кадров на гибридной консоли обычно держится на 30 FPS, но она нередко падает до 20.

Фото: YouTube

Эксперты не рекомендуют играть в Alan Wake на Nintendo Switch. Возможно, Remedy в будущем выпустит патч, который улучшит ремастер, но его придётся ждать долго — сейчас финская студия плотно работает над сиквелом нашумевшего мрачного экшена и над несколькими другими проектами.

Оригинальная Alan Wake вышла в 2010 году на Xbox 360, а в 2012-м игра добралась до ПК. Ремастер поступил в продажу на ПК, Xbox One, Xbox Series, PS4 и PS5 в 2021-м.