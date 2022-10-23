В God of War Ragnarok Кратос наконец-то не называет Атрея «мальчиком»

В God of War 2018 года Кратос называл Атрея «мальчиком» (boy). Эта фраза породила целый ряд связанных с ней мемов. Выяснилось, что в God of War Ragnarok бог войны обращается к сыну исключительно по имени.

Многие журналисты, которые получили ревью-версии новой God of War, отмечают, что Атрей стал более зрелым и уверенным в себе молодым человеком. Эту информацию подтвердил глава разработки God of War Ragnarok Эрик Уильямс. Он заявил, что Атрей стал проявлять явные черты индивидуализма и даже дерзить, а Кратос теперь сильнее переживает за судьбу сына, при этом часто с ним конфликтует.

Недавно режиссёр анимаций студии Santa Monica Бруно Веласкес рассказал, что новые приключения Кратоса и Атрея выжмут из PS4 все соки.

Новость по теме God of War Ragnarok выжмет из PS4 все соки

God of War Ragnarok выходит 9 ноября на PS4 и PS5.