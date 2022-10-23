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Дата выхода обновления 3.2 для «Геншин импакт»

Авторы Genshin Impact раскрыли детали обновления 3.2
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HoYoverse сообщила, что обновление 3.2 под названием «Пульс Акаши и пламя кальпы» для Genshin Impact точно выйдет 2 ноября этого года. В нём авторы подведут центральную сюжетную линию Сумеру к финальной главе, Нахида и Лейла станут играбельными персонажами, а Скарамуччи выступит в роли босса. Разработчики презентовали трейлер апдейта.

Секретный проект, над которым сообща работали все шесть даршанов Академии, подходит к своей финальной стадии. Столько средств и усилий обязательно должны дать результат. Но будет ли он соответствовать их ожиданиям, зависит уже не от них…

В свежем обновлении авторы улучшат ряд механик. Например, в системе Чайника безмятежности станет доступна функция копирования. С её помощью игроки смогут делиться своим дизайном и импортировать декор других игроков в свой чайник. А грядущая версия 3.3 добавит в Genshin Impact итальянские и турецкие субтитры.

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