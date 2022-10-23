Авторы Genshin Impact раскрыли детали обновления 3.2
Поделиться
HoYoverse сообщила, что обновление 3.2 под названием «Пульс Акаши и пламя кальпы» для Genshin Impact точно выйдет 2 ноября этого года. В нём авторы подведут центральную сюжетную линию Сумеру к финальной главе, Нахида и Лейла станут играбельными персонажами, а Скарамуччи выступит в роли босса. Разработчики презентовали трейлер апдейта.
Секретный проект, над которым сообща работали все шесть даршанов Академии, подходит к своей финальной стадии. Столько средств и усилий обязательно должны дать результат. Но будет ли он соответствовать их ожиданиям, зависит уже не от них…
В свежем обновлении авторы улучшат ряд механик. Например, в системе Чайника безмятежности станет доступна функция копирования. С её помощью игроки смогут делиться своим дизайном и импортировать декор других игроков в свой чайник. А грядущая версия 3.3 добавит в Genshin Impact итальянские и турецкие субтитры.
Комментарии
- 23 октября 2022
-
17:05
-
16:56
-
16:17
-
15:44
-
15:08
-
15:01
-
14:16
-
13:34
-
13:24
-
13:11
-
13:00
-
12:35
- 22 октября 2022
-
18:24
-
17:53
-
17:27
-
17:24
-
17:01
-
16:20
-
15:46
-
15:12
-
15:07
-
14:55
-
14:31
-
13:56
-
12:38
-
12:29
-
08:54
-
00:56
- 21 октября 2022
-
22:45
-
21:56
-
21:35
-
21:17
-
20:58
-
20:32
-
19:52
Партнерский контент