Канье Уэст: Квентин Тарантино взял мою идею для «Джанго освобождённого», но я не обижаюсь
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Знаменитый музыкант и творческий деятель Канье Уэст уверен, что Квентин Тарантино и Джейми Фокс использовали одну из его идей для создания фильма «Джанго освобождённый».
Тарантино выпустил «Джанго освобождённого» в 2012 году. В центре сюжета вестерна — раб в исполнении Джейми Фокса, который объединяется с охотником за головами (играет Кристоф Вальц), чтобы спасти свою жену и обрести полную свободу.
Уэст заявил, что он рассказал о подобной концепции Джейми Фоксу и Квентину Тарантино в 2005 году на съёмках клипа Gold Digger. Музыкальное видео изначально должно было затронуть тему рабства, которая поднимается в «Джанго освобождённом».
Именно я подкинул им идею «Джанго» в качестве клипа на песню Gold Digger. А после съёмок Тарантино решил превратить её в полнометражный фильм.
Представители издания IndieWire утверждают, что Уэст не держит зла на Тарантино и Фокса.
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