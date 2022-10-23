Канье Уэст: Квентин Тарантино взял мою идею для «Джанго освобождённого», но я не обижаюсь

Знаменитый музыкант и творческий деятель Канье Уэст уверен, что Квентин Тарантино и Джейми Фокс использовали одну из его идей для создания фильма «Джанго освобождённый».

Тарантино выпустил «Джанго освобождённого» в 2012 году. В центре сюжета вестерна — раб в исполнении Джейми Фокса, который объединяется с охотником за головами (играет Кристоф Вальц), чтобы спасти свою жену и обрести полную свободу.

Уэст заявил, что он рассказал о подобной концепции Джейми Фоксу и Квентину Тарантино в 2005 году на съёмках клипа Gold Digger. Музыкальное видео изначально должно было затронуть тему рабства, которая поднимается в «Джанго освобождённом».

Именно я подкинул им идею «Джанго» в качестве клипа на песню Gold Digger. А после съёмок Тарантино решил превратить её в полнометражный фильм.

Представители издания IndieWire утверждают, что Уэст не держит зла на Тарантино и Фокса.