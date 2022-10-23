Ремейк Silent Hill 2 почти готов. Релиз уже «скоро»

Оказывается, разработка ремейка Silent Hill 2 длится уже больше трёх лет — и именно поэтому производство подходит к концу и релиз не за горами. Об этом рассказал руководитель Bloober Team Пётр Бабено.
Сейчас практически вся работа завершена, а перед польской студией остался этап финальной полировки. Причём, если верить недавним утечкам, изначально ремейк вообще хотели выпустить в конце текущего года. Так что существует немалая вероятность выхода уже в начале 2023-го.
Дату выхода выбирает Konami, как подчёркивает Бабено, но издатель не должен откладывать это в долгий ящик. Наверняка точную дату выхода публике назовут не позже The Game Awards, которая пройдёт в первой половине декабря.
Ремейк Silent Hill 2 сначала выйдет на PS5 и ПК, а через год после этого – на других платформах.
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