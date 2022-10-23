Дэвид Теннант вернулся к роли Доктора в новой серии «Доктора Кто»

Сегодня вышла заключительная серия «Доктора Кто» с героем в исполнении Джоди Уиттакер — актриса вместе с шоураннером Крисом Чибнеллом покинули телепроект.

А в конце вышедшего сегодня эпизода «Сила Доктора» протагонист неожиданно превратился не в Шути Гатве, а в любимого Дэвида Теннанта. Как в полушутку смеются поклонники сериала, в это мгновение по всему миру все очень громко задали вопрос «Что?!».

Вдобавок BBC сразу показала тизер следующей серии «Доктора Кто», где уже появится и Шути Гатве. Новый эпизод выйдет где-то в 2023 году.

Эра Криса Чибнелла и Джоди Уиттакер считается самой неудачной в современной истории «Доктора Кто», но даже самые пессимистичные фанаты признают, что заключительная серия получилось очень неплохой.