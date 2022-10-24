Вышла финальная серия «Дома дракона»

Сегодня состоялась премьера 10-й и финальной серии сериала «Дом дракона» под названием «Чёрная королева. Первый сезон завершён, теперь фанатам остаётся только ждать второй сезон, который выйдет не раньше 2024 года.

Где можно посмотреть последнюю серию?

Подробности 10-го эпизода можно узнать в отдельном материале. В нём же есть и наши впечатления — финал получился как минимум достойным.

Также на канале «Игры престолов» вышло видео с создателями шоу и актёрами, которые рассказывают про 10-й эпизод и делятся эмоциями от работы над ним.

«Дом дракона» — приквел «Игры престолов», рассказывающий о распрях Таргариенов. Были моменты, за что шоу справедливо критиковали, однако сериал в основном полюбился критикам и аудитории. Особенно это заметно на фоне не очень успешного первого сезона «Колец власти». Об этом шоу мы тоже выпускали отдельную статью.

Никаких деталей второго сезона шоу пока нет.